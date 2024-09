Esplora i linguaggi del contemporaneo la rassegna “Teatri in via d'estinzione”. Cinque spettacoli, dal 4 ottobre al 16 novembre, nello Spazio Bunker di via Porcellana a Sassari, curati dall'associazione Meridiano Zero.

Si parte venerdì 4 ottobre con la storica compagnia di Tortolì Rossolevante nello spettacolo “Ricordati di vivere – l'ultima udienza” di e con Juri Piroddi e Silvia Cattoi e con Daniel Dwerryhouse, Cinzia Piras, Alessandro Congeddu.

Gli altri appuntamenti- Lo scrittore poeta e performer Filippo Balestra, del collettivo Genova Slam e coordinatore Liguria per la LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, proporrà il 12 ottobre “La conferenza sulla conferenza”. Il 20 ottobre la compagnia cagliaritana Teatro dallarmadio arriverà a Sassari con lo spettacolo “Sa Sangia. Malacarne”. Il 26 ottobre il Teatro d’inverno porterà in scena “Rosencrantz & Guildenstern sono morti”, liberamente ispirato all’omonimo testo di Tom Stoppard. Chiusura il 16 novembre con la compagnia Senza confini di pelle che porta in scena “Lo sguardo degli altri”.

© Riproduzione riservata