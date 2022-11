Nuovo spettacolo, nel weekend, nell’ambito della rassegna “Ripensare la città. Il contributo delle associazioni”.

Sabato 19 novembre, alle 19, ultimo appuntamento della rassegna teatrale in lingua sarda “Aici, tanti po’...”. In pieno centro storico, nel teatro della parrocchia di Sacro Cuore, l’associazione teatrale “Sacro Cuore” presenta “Viuda de guèrra”, commedia in due atti di Pierluigi Ibba. La storia è ambientata in un paese del Campidano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Prosegue, nel frattempo, il percorso avviato dall’amministrazione e volto alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio, anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali e la promozione di attività di animazione: pubblicata e proprio oggi in scadenza la manifestazione d’interesse tesa alla realizzazione del programma “Ripensare la città - Fine anno 2022 - Attività Culturali, Spettacoli e Arte”, volta ad offrire un’ulteriore proposta culturale, sempre sul fil rouge della qualità.

