Ricomincia a viaggiare il Trenino verde in Sardegna e come ogni primavera prende il via la nuova stagione. Domenica 6 marzo, ha confermato l’Arst che gestisce il servizio, la partenza da Mandas alle 8.50. Si farà una sosta a Isili per consentire la visita del Nuraghe Is Paras, poi lo spettacolare passaggio sul Lago di Is Barroccus, di fronte alla stazione di Sarcidano, dove era presente la linea delle Complementari per San Gavino, ora smantellata e recuperabile come pista ciclabile. Altra breve sosta di ristoro alla stazione di Nurallao e quindi l’arrivo a Laconi, capolinea del viaggio.

Alle 16 il Trenino verde riparte per Mandas. La domenica successiva, il percorso sul binario a scartamento ridotto che dal Sarcidano si dipana nella Barbagia di Seulo, sino a Seui. In questa stagione su questa tratta, ben più lunga, la partenza sarà sempre anticipata alle 8.30. Confermate due soste: nel Casello di Palarana, incastonato tra due gallerie con vista sul lago del Medio Flumendosa, e al ritorno tra i boschi della stazione di Betilli.

Questi due viaggi si replicheranno tutte le successive domeniche (tranne quella di Pasqua che è sostituita dal lunedì di Pasquetta) di marzo e aprile, sempre in partenza da Mandas, ma alternativamente sulla tratta che conduce a Laconi con quella che conduce e Seui.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata