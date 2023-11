Fiabe classiche e fiabe sarde, fiabe riviste in chiave umoristica e fiabe moderne. Sono in tutto 16 i titoli proposti dalla stagione numero 34 di “Famiglie a teatro”, la rassegna di teatro per ragazzi curata dall'associazione La botte e il cilindro. Sarà il Teatro Astra di Sassari a ospitare il cartellone con gli spettacoli delle compagnie isolane e nazionali che si apre il 12 novembre e andrà avanti sino al 12 maggio 2024.

Il via domenica alle 18 con “Cenerentola...tutta da ridere” lo spettacolo proposto dal Teatro Zeta de l'Aquila adatto a spettatori tra i 6 e i 14 anni. Si tratta della messa in scena in emergenza di una versione di Cenerentola con attori improvvisati che ne combineranno di tutti i colori.

Gli altri titoli del 2023

Il 18 e 19 novembre ritorna lo spettacolo scritto da Franco Enna “La bella che sposò Lusbè” (La botte e il cilindro). Il 26 novembre c'è “Bandida. Una fiaba sarda” (Anfiteatro Sud di Capoterra).

Nel mese di dicembre sono previste il 3 “La bella addormentata nel bosco” e il 10 “La storia di Pierino e il lupo”, mentre “Lo schiaccianoci” occuperà tre date di fine anno e il 6 e 7 gennaio del 2024.

© Riproduzione riservata