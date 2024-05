Accorciato nel nome che diventa Fe' ma allungato nel programma, Bardunfula celebra la quinta edizione del Festival internazionale letterario e culturale del Nord Sardegna ideato appositamente per bambine e bambini e ragazze e ragazzi.

Non solo tre giorni ai Giardini Pubblici di Sassari, da venerdì a domenica, ma anche tappe nei prossimi mesi in diversi centri della provincia. E anche questo aspetto itinerante lo rende perfetto per l'inserimento nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio.

Daniele Salis dell'associazione di Promozione Sociale Il Colombre, ideatrice dell'evento, spiega: «Il nome accorciato è più vicino anche al linguaggio degli adolescenti. L'obiettivo è fare rete e portare avanti il concetto di comunità educante, perché la responsabilità della crescita delle nuove generazioni è non solo di famiglia e scuola, ma di tutti». Da sottolineare le numerose collaborazioni (una sessantina) tra le quali la sinergia col Festival Tuttestorie.

Tra gli ospiti illustri Gunnar Helgason, attore, conduttore, regista e scrittore islandese che venerdì alle 11.30 nella terrazza del Padiglione Tavolara presenterà il suo libro "Una mamma svitata". Nel ricco programma tanti incontri con gli scrittori e illustratori, laboratori, incursioni teatrali, visite guidate e naturalmente giochi.

© Riproduzione riservata