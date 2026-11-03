La rassegna “Quartu Sensoriale – Arti, Passi, Sapori”, promossa dall’associazione Ichnusae con il sostegno della Regione e del Comune di Quartu Sant’Elena, fa tappa a Quartucciu, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Il Crogiuolo. Domani, 4 novembre, alle ore 9, nell’orto giardino Mariposa de Cardu, in via Mameli, si svolgerà l’evento dal titolo "Mani nella terra: un’esperienza pratica nell’orto".

«L’incontro tra la rassegna "Quartu Sensoriale" e l’orto giardino nasce da una visione comune: proporre non una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva e concreta a contatto diretto con la terra», dichiara Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo e fondatrice dell’orto Mariposa de Cardu, «l’evento di domani sarà un’occasione importante per ritrovare i saperi di una volta e rafforzare il legame con il territorio in uno spazio di condivisione e dialogo tra le diverse discipline artistiche. Questo luogo ha un valore affettivo profondo per Il Crogiuolo, che lo ha fondato in memoria di Luisa e Stefano Atzeri. Fin dall’inizio, Mariposa de Cardu è stato ideato come un luogo aperto e inclusivo, pensato per ospitare progetti sociali, culturali e comunitari incentrati sull’unione tra natura, arte e persone».

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