Dopo la Festa del Cinema di Roma e la selezione ai Nastri d'Argento 2026, il documentario "Looking for Nivola" di Peter Marcias arriva a Orani, paese natale dell'artista, giovedì 5 novembre.

Una tappa che precede il debutto della Mostra "Costantino Nivola, scolpire il vento" alla Triennale di Milano l'11 novembre.

L'opera arriva a Orani accompagnata da una colonna sonora originale firmata da Enzo Favata. Marcias conduce lo spettatore in un viaggio attraverso luoghi, testimonianze e materiali d'archivio. La pellicola esplora i molteplici aspetti dell'opera di Nivola: l'influenza internazionale, la rivoluzionaria tecnica del sandcasting e le voci di familiari, colleghi e studiosi che ne custodiscono l'eredità culturale.

La vita di Costantino Nivola (nato a Orani nel 1911) ha il fascino di una favola moderna. Dalle cruciali tappe italiane, come l'incontro con l'architetto Giuseppe Pagano e il lavoro come direttore grafico per la Olivetti negli anni Trenta, fino al doloroso esilio a New York a causa delle leggi razziali (dovuto al matrimonio con la moglie Ruth Guggenheim), Nivola ha saputo integrarsi nel cuore delle avanguardie americane.

Negli Stati Uniti strinse storici legami d'arte e amicizia con giganti del modernismo come Le Corbusier e Jackson Pollock, portando la Sardegna nel cuore della modernità globale ma senza dimenticare mai le sue origini.

L'appuntamento è per giovedì 5 nell'Ex Capannone Val Chisone (Loc. Istolo). Sono previste due proiezioni: alle 19 e alle 20:30. Il viaggio del film proseguirà il 15 novembre al Matera Film Festival, e successivamente verrà proiettato in gran parte della città italiane accompagnato dal regista, per poi approdare in televisione su Sky nel 2027.

"Looking for Nivola", girato a New York e in parte ad Orani, è prodotto da Ultima Onda Produzioni, Sky Survey System, Eolo Film Productions, Ganesh Produzioni e Monica Mureddu con il contributo della Regione Sardegna, in collaborazione con ARS Arte Condivisa in Sardegna, Fondazione Nivola, Museo Nivola, Cineteca Sarda Società Umanitaria, Magazzino Italian Art e il patrocinio del Comune di Orani.

(Unioneonline/A.D.)

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