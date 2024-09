Immaginate una città dove strade e parchi non siano solo luoghi di passaggio, ma spazi di condivisione e crescita. È questa la visione che nei prossimi giorni animerà Quartucciu, che anche quest’anno aderisce alla Settimana della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, con una serie di iniziative che puntano a riscrivere il modo di vivere lo spazio urbano.

Condivisione dello spazio pubblico è il tema centrale, ma dietro queste parole si nasconde un progetto molto più ambizioso: rendere la città più sicura, vivibile e accessibile per tutti, partendo proprio dai più piccoli.

Il primo appuntamento si terrà domani, 18 settembre, con l’iniziativa del Pedibus, pensata per offrire alle alunne e agli alunni dell’istituto Ermanno Cortis un’esperienza di mobilità attiva, camminando in gruppo verso le loro scuole, sotto la supervisione dei vigili urbani e dei genitori. I bambini delle scuole di via Guspini, via Verdi e via Piria si incontreranno davanti alla biblioteca comunale nel Parco Sergio Atzeni e da lì percorreranno le vie della città fino ai rispettivi plessi.

Non si tratta, però, solo di educazione stradale. Il 19 e 20 settembre, la biblioteca ospiterà due progetti di grande rilevanza per il futuro della città: l’Asse della Cultura e il Parco Lineare del Rio Is Cungiaus che puntano alla creazione di nuovi spazi verdi e percorsi ciclopedonali, trasformando il volto urbano del paese. Un laboratorio di idee che coinvolgerà soprattutto i più piccoli, grazie a un percorso di educazione stradale, dove potranno imparare giocando. Ogni bambino indosserà un giubbino fosforescente da “aspirante vigile” e sarà guidato da animatori speciali in un viaggio didattico tra giochi e regole di sicurezza.

L’evento clou della settimana sarà la pedalata del 19 settembre, un'iniziativa che simboleggia l’unione tra Quartucciu e Quartu Sant’Elena. I cittadini di entrambi i comuni si ritroveranno in due cortei ecologici, fatti di biciclette e monopattini, per incontrarsi nel luogo simbolo della futura riqualificazione delle Fornaci Picci, lungo un percorso che culminerà al Parco di Molentargius. Qui, una dimostrazione pratica di manutenzione delle biciclette celebrerà il mezzo di trasporto più ecologico al mondo.

