Il flashmob dedicato alla lettura per l’Infanzia arriva per la prima volta a Quartucciu. L’assessorato alla cultura insieme all’associazione Ali bblioteche per giovedì 25 luglio propone letture di libri appositamente selezionati dalla commissione di Flashbook Italia.

L’appuntamento è alle 17.45 nella biblioteca “Francesca Sanna Sulis” di via Pertini, l’incontro sarà caratterizzato da letture ad alta voce e ad accogliere i bambini e le bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni ci sarà la dottoressa dottoressa Sara Pau, che coinvolgerà i giovani partecipanti con storie affascinanti e avvincenti.

Questo flashmob rappresenta un'opportunità unica per avvicinare i bambini al mondo della lettura in modo divertente e interattivo, favorendo l’amore per i libri e la cultura fin dalla giovane età. L'iniziativa è parte del progetto "Flashbook 2024", volto a promuovere la lettura tra i più giovani attraverso eventi dinamici e coinvolgenti.

Per non perdere l’occasione di vivere un pomeriggio all'insegna della lettura e del divertimento è necessario aderire telefonicamente al numero 070/8594255-56.

L’obiettivo dell’iniziativa è divulgare l’idea della lettura come un’attività gradevole, in qualunque momento e in qualunque luogo, e del libro come un vero e proprio compagno sempre disponibile. Ma anche la riscoperta di un’arte che ormai va sempre più ad affievolirsi come la lettura, che viene così riscoperta sotto una nuova luce e in un modo inusuale: condivida e ad alta voce.

© Riproduzione riservata