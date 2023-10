Tutto pronto in paese per la rassegna “Pula letteraria, oltre i confini”, che si terrà sabato 28 e domenica 29 ottobre nel teatro Maria Carta, in viale Nora.

Durante l’appuntamento dedicato agli autori sardi, ideato dalla fondazione Pula cultura diffusa in collaborazione con il Comune, ci sarà spazio anche per la tavola rotonda sull’autismo e disturbi visivi, organizzata in collaborazione con l’Ierfop.

Si parte domani alle 18 con gli autori: Giovanni Follesa, Vanni Lai, Laura Fois e Dario Vergassola. Si prosegue domenica dalle 17 con la tavola rotonda sull’autismo, che vedrà protagonisti: Roberto Pili, Donatella Petretto, Giovanni Gusai, Cristina Caboni e Stefano Arrica. Alle 20, spazio al concerto dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, con il direttore Andrea Solinas.

Clara Pili, direttore generale della Fondazione, spiega dove nasce l’idea del Festival: «Desideravamo da tempo realizzare questo progetto, quest'anno, grazie alla volontà di chi ci ha creduto dal primo istante, alla collaborazione della biblioteca e degli enti coinvolti, siamo riusciti a dare vita a questa prima edizione. Crediamo fortemente nel messaggio di inclusività che queste giornate vogliono trasmettere e speriamo che sia il punto di partenza non solo per tante altre edizioni, ma per progetti collaterali».

Padrino di questa prima edizione della manifestazione è l'artista e scrittore Dario Vergassola, che oltre alle interviste ironiche, pungenti e irriverenti agli autori sardi, presenterà anche il suo libro: “Storie vere di un mondo immaginario”.

© Riproduzione riservata