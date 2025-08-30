Proseguono le attività laboratoriali curate dai Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Pau “Parco dell’Ossidiana” e Morgongiori “Monte Arci”. All’interno del servizio di animazione di comunità “Centro Estivo in Allegria 2025”, si terrà un’iniziativa dedicata ai bambini e ragazzi.

Una passeggiata per le vie del paese, alla ricerca di piante e animali, nel quale si andrà alla scoperta di come la natura si prepara alla nuova stagione; inoltre verranno effettuati degli esperimenti che riguardano l’acqua e le misurazioni climatiche.

Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 4 settembre, a Morgongiori (partenza dalla sede del Ceas Monte Arci), dalle 9 alle 13, mentre il giorno seguente, venerdì 5 settembre, sempre dalle 9 alle 13, l’attività è prevista a Pau (appuntamento nella sede del Ceas di Pau). Il laboratorio sarà gestito dalle guide dei Ceas di Pau e Morgongiori.

