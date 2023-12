Sarà un viaggio sul filo delle storie e delle emozioni, classici del Novecento e testi contemporanei accanto a coreografie d'autore per la stagione 2023- 2024 della prosa e danza al teatro Centrale di Carbonia, organizzata da CeDAC e con il patrocinio di Comune, Regione, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna.

Dieci titoli in cartellone da dicembre a maggio con i grandi protagonisti come Remo Girone e Giuseppe Cederna, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, Ascanio Celestini ed Eva Robin’s accanto all'algherese Stefano Artissunch e all'enfant du pays Andrea Tedde, attore di teatro e cinema. Si inizia il 28 dicembre alle 20.15 con “Che fine ha fatto Ulisse?”, spettacolo scritto e interpretato da Andrea Tedde, con Noemi Mei, Francesca Lenzu e Maria Teresa Melis: la commedia si ispira alla figura omerica il quale, ritornato a Itaca, sente rinascere un'inquietudine che lo spinge a rimettersi in mare. Sulle rotte delle antiche e moderne migrazioni il 12 gennaio 2024 alle 21 ecco “Sabir / viaggio mediterraneo” con regia di Mvula Sungani.

Il 19 gennaio la volta di “Smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni. Focus sulla danza d'autore il 5 febbraio con il “Trittico” di Adriano Bolognino. Quindi viaggio nella storia del Novecento il 18 febbraio con “Il cacciatore di nazisti / L'avventurosa vita di Simon Wiesenthal” con drammaturgia e regia di Giorgio Gallione e con un protagonista del calibro di Remo Girone. Tra parole e note il 26 febbraio con “Family / A Modern Musical Comedy”, spettacolo interpretato da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet e Paola Tintinelli.

Un capolavoro del teatro del Novecento il 9 marzo con “Le Serve” di Jean Genet con Eva Robin’s nel ruolo di Madame. Poi date ulteriori il 17 marzo con “Storia di un corpo” di Daniel Pennac, nell'interpretazione di Giuseppe Cederna, il 7 aprile con “L'Anatra all'Arancia” con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Finale tra spunti di riflession il 10 maggio con “Rumba / L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, surreale spettacolo di Ascanio Celestini.

