L'Intelligenza Artificiale nella Programmazione: è il tema degli incontri con gli studenti dell'Istituto Tecnico Angioy di Sassari, che si sono tenuti negli spazi iLab della Camera di Commercio di Sassari, durante il progetto Accademia Digitale.

E' stato un ciclo di incontri interessanti nei quali Alessandro Argiolas, consulente informatico ospitato presso il coworking camerale, ha tenuto a sottolineare ai giovani allievi alcuni elementi fondamentali, quali: l'IA non è un sostituto delle competenze. Non trasforma un principiante in un mago del codice. È piuttosto un potente acceleratore, un turbo che potenzia le capacità di chi già sa il fatto suo.

I tre incontri organizzati che hanno coinvolto circa cento studenti sono stati molto più di una lezione: hanno rappresentato un viaggio nel futuro della programmazione. Un futuro dove l'IA è un alleato potente, che permette ai giovani di superare i limiti e di creare l'impossibile.

