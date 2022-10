Via alla prima edizione autunnale di “Primavera in giardino”, manifestazione che nel weekend del 15 e 16 ottobre chiama a raccolta a Donigala Fenughedu, nell’Oristanese, tutti gli appassionati di piante, fiori e non solo.

La rassegna, alla ventesima edizione, quest'anno ha trovato accoglienza nell’azienda e ristorante Ros'e mari farm and greenhouse, luogo suggestivo e incantevole ricreato in un vivaio dismesso da più di vent’anni.

In esposizione oltre 30 vivai specializzati in arbusti mediterranei, collezioni di agrumi, bouganvillee, rose e oleandri, e ancora piante aromatiche, erbacee perenni, alberi da frutto, bonsai, orchidee, tillandsie.

Pronta ad affascinare Kaktos, “mostra nella mostra” che da anni è interessante ritrovo dei cactofili sardi.

Tema provocatorio dell’anno è “Un serpente in giardino...come potremmo abitarci insieme?”, anche filo conduttore del simposio internazionale in programma sabato 15 ottobre e al quale ha accettato di partecipare, in collegamento video, l’architetto paesaggista greco Thomas Doxiadis, che ad Atene è a capo di uno studio di progettazione prestigioso e all’avanguardia in ambito mediterraneo.

Domenica mattina invece, sempre nella sala conferenze, approfondimento sulla possibilità di coltivare frutti tropicali e subtropicali in Sardegna anche in ragione dei cambiamenti climatici. Saranno presenti autentici esperti del settore come Natale Torre di Milazzo, dalla Sicilia, e Francesco Billardi, imprenditore agricolo di Reggio Calabria.

Fra le altre mostre in agenda una bellissima esposizione di esemplari pregiati provenienti dalla collezione privata dei soci dell’Associazione Italiana Amatori delle Piante succulente, una seguitissima mostra di avicunicoli da collezione, un’esposizione di piante in grado di affrontare meglio il cambiamento climatico presentata dall’Orto Botanico di Cagliari .

“Primavera in giardino in autunno” sarà anche molto altro: vetrina per istituzioni e aziende dell’Isola, laboratori per i bambini, tanti piccoli incontri e conversazioni nello stand dell’associazione Landplants Sardinia, che organizza la manifestazione con l’impegno in prima persona del paesaggista Leo Minniti e del vivaista Italo Vacca, che vent’anni fa hanno avviato a casa loro, a Milis, una manifestazione che oggi è considerata un appuntamento di punta nel panorama delle mostre mercato nazionali di giardinaggio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata