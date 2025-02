Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ha organizzato il “Premio Salvator Ruju 2024-2025” destinato ai liceali, con lo scopo di far conoscere il poeta sassarese anche ai più giovani e al tempo stesso stimolarli a riflettere su Sassari e il suo territorio. In un percorso dal titolo “Sassari e dintorni” nel quale i liceali dell’Istituto hanno creato interessanti opere originali.

La commissione era composta da Caterina Ruju, docente di scrittura in master universitari e autrice di opere su Salvator Ruju, Mario Marras e Salvatore Tola.

Questi i premiati: per il biennio Franca Paolini 1EA, primo premio; Mattia Madeddu 1IA, secondo premio; Michela Farina 2EB, terzo premi. Segnalazioni per Pietro Varriale 1EB; Raimondo Flore 1EA; Lorenzo Gavini 2EB. Per il triennio: Stefano A. Pilo 4EB, primo premio; Giulia Melani 3EB, secondo premio; Alice Usai 3EA, terzo premio. Segnalazioni per Stefania Nieddu 3EB; Denise Piana 3EB; Francesco Muratore 4EB; Susanna Campione 4EB.

Oltre al rettore del Canopoleno, Stefano Manca, sono intervenuti il direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari, Giovanni Fiori, che ha parlato del “Fondo Salvator Ruju”, Mario Marras, poeta, scrittore e studioso, Giambernardo Piroddi, ricercatore universitario, Sandro Ruju, saggista, Salvatore Tola, scrittore, studioso di storia locale, lingua sarda e sassarese.

