Un racconto che si apre con i versi di Saffo e prosegue in isulanu, variante del gallurese, scritto da un maddalenino d’origine genovese: Domenico Battaglia; “Tra infernu e paradisu”, è primo classificato al “Premio Ozieri di Letteratura Sarda”, sezione “Tonino Ledda – Prosa”. È la storia di due giovani amiche, Marina e Lilli, che vivono in un indeterminato paese, in tempi recenti; “un racconto - ha scritto la giuria - «che lascia poco alla retorica o alla condanna, ma segue gli eventi e i pettegolezzi, perché sarà il destino a fare giustizia».

Domenico Battaglia è scrittore e poeta pluripremiato in concorsi regionali e nazionali. Salvatore Murgia si è invece aggiudicato il primo posto nella sezione “Antoni Cubeddu – Tra poesia e càntigu”, mentre lo scettro della sezione “Antoni Sanna – Poesia”, è andato a Antonello Isoni. La cerimonia conclusiva della 65ma edizione del Premio si è svolta sabato scorso, 23 novembre, al teatro civico "Oriana Fallaci" di Ozieri, durante la quale si è svolta la consegna de “su pannu” ai 9 autori primi classificati nelle tre sezioni in gara.

La cerimonia à stata presentata da Piersandro Pillonca, alla presenza dei giurati Dino Manca (presidente) Anna Cristina Serra (vice), Cristiano Becciu, Antonio Canalis, Duilio Caocci, Clara Farina, Attilio Mastino, Riccardo Mura, Giambernardo Piroddi, Simone Pisano, Gabriele Tanda, Salvatore Tola.

