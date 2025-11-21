Premio Ondras 2025, la Sardegna al centro dell’Europa delle lingue minoritarieI nomi dei vincitori restano top secret fino alla serata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
C’è una parola, in sardo, che basta da sola a raccontare un mondo: ondras, riconoscimento. Ed è attorno a questo gesto antichissimo — riconoscere il valore dell’altro, custodire la sua voce — che Cagliari si prepara a riunirsi il prossimo 5 dicembre, quando la Manifattura Tabacchi accoglierà la quarta edizione del Premio Ondras, ormai diventato uno dei punti di riferimento europei per la difesa e la rivitalizzazione delle lingue minoritarie.
Nato nel 2022 su iniziativa del Crei Acli, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Sardegna, il premio non è soltanto una celebrazione annuale: è un laboratorio culturale, un progetto politico nel senso più ampio del termine, che punta a riportare la questione linguistica al centro dell’agenda pubblica e a trasformare la sensibilità della società sarda con idee, reti e nuovi strumenti.
A condurre la cerimonia saranno Lucia Cossu e Piersandro Pillonca, con la presentazione di Mauro Carta, presidente regionale del Crei Acli.
I nomi dei vincitori 2025, selezionati da una commissione composta da Giuseppe Corongiu, Maria Antonietta Piga e Nicolò Migheli, restano top secret fino alla serata: un elemento di sorpresa che da sempre caratterizza Ondras e contribuisce a mantenerne l’attenzione viva e popolare.
Accanto agli interventi di esponenti della cultura e della politica, la serata avrà anche il suo momento musicale con il musicista tabarchino Matteo Leone, scelto per rappresentare quel dialogo fra radici e mondo che il premio persegue fin dalla sua nascita.
Se “Ondras” è un premio, è però soprattutto un progetto di connessione. Connessione con le realtà europee che condividono sfide simili a quelle della Sardegna; connessione con la società sarda stessa, chiamata a rinnovare il proprio rapporto con la lingua. L’obiettivo è duplice: da un lato costruire ponti con l’esterno, dall’altro preparare il territorio al cambiamento attraverso ricerca sociologica, comunicazione mirata e nuovi strumenti di partecipazione.