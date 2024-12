I pianisti Lorenzo Felicioni e Tommaso Ridolfi si sono aggiudicati la decima edizione del premio Giangrandi-Eggmann riservato a giovani talenti della musica. Completano l'ideale podio il quartetto Varen (secondo premio) e il trio Cuore (terzo premio). I concerti erano in programma nella sala Carmen Melis del Teatro Lirico a Cagliari. La manifestazione nasce nel 2014 in ricordo dei coniugi Renato Giangrandi, violinista di Firenze, e Arlette Eggmann, pianista di Ginevra, uniti anche nel percorso artistico.

I due maestri, vincitori in duo del primo premio assoluto al prestigioso concorso internazionale "Ard" di Monaco di Baviera del 1955, dopo una intensa carriera concertistica in Italia e all'estero, hanno dedicato la loro vita, con la stessa passione e dedizione, all'insegnamento. Per trent'anni sono stati docenti al Conservatorio “Pierluigi da Palestrina”. Renato Giangrandi, inoltre, è stato per oltre vent’anni il primo violino dell’Orchestra dell’Ente Lirico. I Conservatori di Cagliari e Sassari sono stati fin dalla prima edizione tra i principali promotori del Premio. L'organizzazione della manifestazione è affidata alla figlia Francesca, docente di pianoforte. Per il decennale il premio è stato dedicato esclusivamente alla musica da camera.

In lizza, quest’anno, 50 giovani musicisti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Polonia, Bielorussia, Lituania, Cina e Giappone. Hanno partecipato anche sei talenti nati in Sardegna. La manifestazione si era aperta giovedì scorso, con la performance di Daniele Martinelli che ha trionfato nel 2024. Per l’atto finale, invece, a Palazzo Siotto il concerto del duo Felicioni-Ridolfi.

