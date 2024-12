Il Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, ideato da Neria De Giovanni per l’Associazione Salpare (da lei presieduta) compie 30 anni e la nuova edizione targata 2025 è in programma per il 18 gennaio alle 20, al Teatro Civico di Alghero.

<Nel 2025 si festeggia il trentennale del Premio, con qualche interruzione dovuta al mancato finanziamento da parte delle istituzioni cittadine e per lo stesso motivo son stata costretta a far “emigrare” diverse edizioni della cerimonia a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Piazza San Giovanni e alla Fiera Nazionale Più libri più liberi>, dichiara Neria De Giovanni.

<In questi giorni tutta la Nazione è in apprensione per la sorte di Cecilia Sala, la giornalista del podcast company Chora Media, in cella d’isolamento nel famigerato carcere di Evin a Teheran senza che contro di lei sia stata formalizzata alcuna accusa. Il Premio Alghero Donna si unisce ai colleghi giornalisti nell’auspicio di vedere presto a casa la coraggiosa Cecilia Sala>, conclude Neria De Giovanni.

I nomi delle premiate scelte dalla giuria, il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro durante la cerimonia saranno comunicati dopo l’Epifania.

