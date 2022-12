Portoscuso si prepara a commemorare il centesimo anniversario dell’eccidio dei fratelli Fois, «simbolo di resistenza consapevole alla violenta avanzata fascista», avvenuto il 29 dicembre 1922.

IL COMITATO – In vista della ricorrenza è nato un comitato, con il compito di programmare e promuovere lo svolgimento delle manifestazioni, composto dal sindaco Ignazio Atzori, da due delegati per maggioranza e opposizione, Ornella Pilisio e Rossano Loddo, da Franca Cherchi, in rappresentanza delle associazioni locali, da Mario Zara in rappresentanza delle associazioni territoriali e da Davide e Giulia Fois, in rappresentanza dei discendenti.

Del comitato farà parte anche Giorgia Invidia, che all’eccidio del 1922 ha dedicato la sua tesi di laurea.

EVENTI E INTITOLAZIONI – Il programma delle commemorazioni prevede numerosi eventi che si terranno il 29 dicembre.

Nell’occasione a Salvatore e Luigi Fois verranno tra l’altro intitolate una banchina del porto e la sala convegni ex Alcoa.

Previste anche funzioni religiose, un corteo commemorativo tra il lungomare e piazza Giovanni XXIII, un convegno dal titolo “Storia e Memoria della Marcia su Portoscuso” e un annullo filatelico.

