La lettura inclusiva diventa uno degli obiettivi della biblioteca comunale di Porto Torres. “Sono nato per leggere” è il nome del secondo step del ciclo “Leggo Anch'io” - dedicato proprio a questa modalità di lettura - che si svolgerà giovedì 19 ottobre a partire dalle 17 e sarà dedicato a bambine e bambini nati negli anni 2022/2023.

L’incontro presso la biblioteca comunale è dedicato al progetto “Nati per leggere”, programma nazionale di promozione della lettura rivolto a famiglie con bambini in età prescolare. Promosso dall’associazione culturale Pediatri, dall’associazione italiana Biblioteche e dal CSB (Centro per la Salute del Bambino Onlus), “Nati per leggere” promuove la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere ai bambini e ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale. La voce di un genitore che legge crea un rapporto solido e sicuro con il bimbo che ascolta: attraverso le parole dei libri si forniscono ai genitori strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

Durante il laboratorio, la referente territoriale guiderà i genitori e i loro bimbi alla scoperta delle potenzialità del programma; tutti i bambini e le bambine riceveranno la tessera della biblioteca - personalizzata con la loro mascotte - ed entreranno a fare parte della grande e bella famiglia dei lettori e delle lettrici di Porto Torres.

© Riproduzione riservata