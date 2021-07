Riapertura al pubblico per l’Antiquarium Turritano di Porto Torres.

Il via ufficiale nella giornata di domani, anche se questa sera (alle 18) è in programma l’inaugurazione in una serata in cui sarà possibile ammirare la rievocazione storica a cura dell’Associazione Sardinia Romana.

Il Museo, completamente rinnovato dopo i lavori di ristrutturazione, assume una veste più moderna e funzionale, con un nuovo percorso espositivo.

L’idea alla base dell’attuale allestimento è quella di raccontare la storia del territorio attraverso la concezione di un percorso lineare e immediato, con pochi reperti in vetrina, ma arricchito da approfondimenti realizzati attraverso l’ausilio di nuovi dispositivi grafici, una serie di approfondimenti scaricabili sui propri devices mediante codici QR distribuiti lungo tutto il percorso, in italiano e in inglese, e strumenti multimediali in 3D, che intendono rinnovare in maniera pressoché totale l’esperienza museale da parte dei visitatori.

SETTE AREE – L’esposizione è stata suddivisa in sette grandi aree tematiche all’interno delle quali si sviluppano delle sottosezioni, il cui fulcro è costituito dalla storia della colonia di Turris Libisonis, con tre grandi aree tematiche dedicate alla vita pubblica, alla vita privata e alla vita dopo la morte.

L’Antiquarium Turritano sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00. Nel rispetto delle normative di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria da covid-19, gli ingressi saranno contingentati.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata