Incoronati come tra i più appassionati lettori di libri, tra i più incalliti non solo i più piccoli ma anche utenti tra le fasce di età più alte. Si è trasformata in una festa la Giornata nazionale della promozione della lettura, tenutasi nei giorni scorsi nella biblioteca comunale di Porto Torres, dove si sono riuniti tutti i lettori e le lettrici forti che, per categorie d’età, si sono distinti per aver preso in prestito il maggior numero di libri nel 2024.

L’evento intitolato “Attenzione: Piovono corone” è una iniziativa di promozione della lettura, che ha visto 29 lettori tra incoronate e incoronati con il più piccolo utente che non ha ancora compiuto neppure un anno e il più grande che di anni ne ha invece 81, comparsi tra coloro che continuano a collezionare anno dopo anno l'ambito titolo di supe lettori della biblioteca.

Ma non sono mancate le new entry, che hanno ottenuto la borsa di tela in edizione limitata offerta dalla Comes Cooperativa Mediateche Sarde per facilitare il trasporto del carico di libri, oltre ad un testo omaggio accompagnato da un segnalibro d'arte, (serie Leggere, fare, essere Arte) realizzato e donato alla biblioteca da Sara Ingenuo.

I criteri per individuare i premiati sono stati per le categorie fino a 35 anni: aver preso in prestito almeno 30 libri nel 2024; per le categorie oltre i 35 anni: aver preso in prestito almeno 50 libri nel 2024. Tra i 29 incoronati - 9 sono maschi e 20 femmine - il record di prestiti è di 323 libri che spetta a una doppia lettrice che legge anche per i nipotini al telefono.

Nove i premiati che vantano prestiti a tre cifre; in 29 hanno movimentato ben 3038 libri. Una lettrice, inoltre, legge indifferentemente su cartaceo e digitale su Mlol; la fascia d'età oltre i 66 anni è la più forte in assoluto; 19 premiati che hanno riconfermato il titolo del 2023 e 10 sono i neo premiati.

© Riproduzione riservata