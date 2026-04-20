Porto Torres: Emilio Lussu e L'anello debole, doppio incontro con i libriL’appuntamento è per martedì 21 aprile
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Doppio appuntamento con i libri a Porto Torres presso la libreria Koinè. Martedì 21 aprile alle 18 si inizia con la presentazione di “L’anello debole” della scrittrice Angelica Grivèl Serra e a seguire il volume “Emilio Lussu il cavaliere indomito” di Gianluca Medas, eventi presentati in occasione della iniziativa“Una nave di libri”.
Venerdì dalle 18.30 sarà l’occasione per presentare il progetto “Storie vere della Sardegna” , il testo che raccoglie e tramuta in narrazione storie del nostro vissuto, con l’ottimizzazione dello scrittore Francois Beaune. Un incontro con gli autori, come la scrittrice Serra che racconta la saga ambientata in Sardegna che descrive la storia di un personaggio incapace di scegliere, sospeso sul burrone di una catastrofe familiare.
Gianluca Medas, scrittore e regista, oltre che attore cinematografico, dipinge un ritratto polivoco, un inno al coraggio delle proprie azioni, un eroe nazionale il cui ricordo resta sempre vivo.
Il 2025 ha visto l’anniversario del cinquantenario dalla scomparsa di Emilio Lussu, morto a Roma il 5 marz del 1975.