Elisa Maino ha tagliato il nastro della 12^ edizione del Porto Cervo Wine and food festival. La giovane scrittrice e influencer di 20 anni, che conta circa 9 milioni di follower tra Instagram e Tiktok, ha dichiarato di essere emozionata nel ricoprire il ruolo della madrina per la prima volta.

Ieri, al microfono della cerimonia inaugurale al Conference center, ha ringraziato gli organizzatori per l’invito nella bellissima Sardegna e ha subito passato la parola al padrone di casa Franco Mulas, area manager Costa Smeralda. Alla cerimonia hanno preso parte anche Franco Carraro, presidente di Smeralda Holding, e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena.

Elisa Maino ha trascorso il breve soggiorno in Costa Smeralda ospite dell’hotel Cala di Volpe. Per lei è stata messa a disposizione la suite Harrods, la più prestigiosa e costosa della struttura che include anche terrazza, barbecue e piscina privata. Ad attenderla in camera un benvenuto di fragole, cioccolato e spumante italiano e una selezione di vini pregiati per lei e il suo staff.

