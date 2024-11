La mostra “Ombre Rosse” di Igino Panzino, inaugurata il 29 settembre nella sala X del Castello dei Doria, a Castelsardo, è stata visitata in poco più di un mese da oltre 11 mila persone. Visto il successo l’esposizione continuerà ad essere fruibile sino al 30 novembre. L’amministrazione comunale di Castelsardo si dichiara soddisfatta per il significativo aumento del flusso dei visitatori registrato, che solo nel mese di ottobre ha prodotto nei musei civici un incremento di presenze di circa il 23% rispetto all’ottobre dello scorso anno.

«L’idea di riqualificare la sala espositiva si è subito dimostrata vincente e ha prodotto i risultati sperati.», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Maria Speranza Frassetto. «Riteniamo che per attrarre visitatori sia fondamentale operare di continuo con offerte dinamiche e sempre più stimolanti. Proprio in quest’ottica, dopo l’inaugurazione della mostra di Panzino, non ci siamo adagiati, ma abbiamo aderito alla XX Giornata del Contemporaneo, grazie alla quale, lo scorso 12 ottobre il nostro Castello e l’antico convento dei Benedettini sono diventati teatro dell'importante iniziativa promossa da Amaci».

Un appuntamento di prestigio, che ha richiesto un impegno notevole ma che ha portato a Castelsardo un soffio di aria nuova. Con l'aiuto di Graziano Folata, art director della manifestazione denominata "Maestralia ", sono stati coinvolti, oltre al già noto Igino Panzino, altri artisti anagraficamente più giovani ma che, a sostegno della serietà della loro originale ricerca, possono vantare numerosi riconoscimenti. Tra essi era presente il regista Tore Manca, premiato per il suo film "The Man of Trees" al prestigioso London Eco Film Festival di Londra; lo stesso Folata, presente anche nella veste di artista visivo, da diversi anni sulla scena del sistema dell’arte italiano e attivo nel dibattito sulla ricerca di nuovi linguaggi contemporanei, con alle spalle numerose esposizioni in contesti museali nazionali e internazionali; lo scultore e designer Genesio Pistidda che annovera collaborazioni artistiche e progettuali con numerosi enti pubblici e privati e noti designer nazionali e internazionali; e infine due interessanti giovani promesse della nostra isola: la videomaker Alice Mocci e la pittrice Fiore Cao, attive anche in contesti extra-isolani.

L'evento, insignito della Medaglia del presidente della Repubblica, viene da anni realizzato con il sostegno della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, con la collaborazione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

© Riproduzione riservata