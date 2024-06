Secondo appuntamento per la rassegna di Teatro Ragazzi organizzata da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale a Casa Saddi in via Toti a Pirri: domani, mercoledì 19 giugno, alle 17, andrà in scena lo spettacolo "Cenerentola" della compagnia Effimero Meraviglioso.

L’opera è scritta e diretta da Federico Giaime Nonnis, con Michela Cidu, Elisa Giglio, Annalisa Serri.

Tutti conoscono la fiaba di Cenerentola, la ragazza costretta a pulire, riordinare e ubbidire alla matrigna e alle sorellastre e che, alla fine, ha il riscatto attraverso il matrimonio con il principe.

Non è così però per la Cenerentola del Crogiuolo. Lei ha sì due sorellastre prepotenti e antipatiche, una matrigna teledipendente e fannullona, ma anche due topi amici, uno chef e l’altro stilista, che la consolano e la aiutano nei momenti difficili.

E poi all’improvviso arriva lui, il principe: un tipo un po’ fuori dalle righe, tutto muscoli e proteine. Si incontrano, ballano e il principe a, modo suo, si innamora, e la chiede in sposa, ma qui cambia la storia.

Cenerentola è una ragazza che vuole viaggiare, conoscere il mondo, essere indipendente e così dice «Ciao ciao sorellastre: adesso cavatevela da sole! Ciao ciao matrigna perfida e odiosa, adesso prenditela con qualcun altro. Ciao ciao principe vanesio». Cenerentola da qui inizia la sua nuova vita.

Lo spettacolo si svolge in sala Lisetta, locale climatizzatore, ed è adatto a bambini e bambine a partire dai tre anni d'età. Prenotazioni con un messaggio scritto whatsapp al numero 334 882 1892.

