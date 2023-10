Sabato 7 ottobre alle ore 18 la galleria Bonaire Contemporanea in via Principe Umberto, 39 ad Alghero inaugura Piovono Santi, personale di Mattia Enna curata da Mariolina Cosseddu e Ivo Serafino Fenu, tra mostri, santi e dissacranti processi di scomuniche e beatificazioni. Esposti i mostrini e i Santisubito dipinti da Mattia Enna, classe 1981, di Oristano, residente a Sassari.

La sua attività principale riguarda la creazione di scenografie che lo impegnano nell'ambito dell'opera lirica, della prosa, della musica jazz e, saltuariamente, del cinema. Ha collaborato agli allestimenti di varie mostre in importanti realtà culturali isolane quali Time in jazz, Dromos Festival, la Pinacoteca Comunale “Carlo Contini” di Oristano e ha partecipato a diverse mostre collettive. Dal 2015 ha inizia il suo progetto, in fieri, dei Mostrinae, sparsi oramai in tutto il mondo e diversificati in serie tra le quali quella dei Santisubito.

