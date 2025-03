In occasione del quindicesimo anniversario dalla nascita del Museo dell'Ossidiana, sabato ci sarà l'apertura al pubblico del sito archeologico de “Su forru de Is Sinzurreddus”, il forno dei pipistrelli. A darne notizia è il Comune di Pau che per il prossimo 8 marzo ha previsto un doppio appuntamento, alle 10 e alle 14.30, nel quale sono previste la visita guidata al museo dell’ossidiana e al sito archeologico. Un’anteprima che permetterà conoscere il sito, oggetto di indagini archeologiche effettuate tra il 2001 e il 2018 dall'Università degli studi di Cagliari, con la direzione scientifica del professor Carlo Lugliè e finanziati dall'Università degli studi di Cagliari e dal Comune di Pau. Presenti reperti archeologici di grande importanza.

È documentata, infatti, la presenza di almeno 18 individui sepolti in epoca antichissima, a partire dal 4.500 avanti Cristo, con un rituale che ha visto la combustione intenzionale dei corpi e il successivo spostamento dei loro resti all'interno della cavità. Sabato il pubblico potrà visitare il sito e conoscerne la storia millenaria. “Per noi – commenta la sindaca Alessia Valente - questo è un grande traguardo per il quale ringrazio i funzionari della Soprintendenza, nelle persone della Dottoressa Emerenziana Usai e del Dottor Riccardo Locci i quali hanno sempre lavorato al nostro fianco nel sostenere il progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del nostro territorio”.

