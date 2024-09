L'iniziativa che verrà attuata martedì non è solo un gesto simbolico. Il Palazzo Ducale illuminato di blu è un invito all’intera comunità di Sassari a riflettere sull’importanza della prevenzione e della solidarietà verso chi si trova in un momento di fragilità.

Il Comune di Sassari aderisce alla campagna di sensibilizzazione e collabora con Voce Amica Sassari ODV tutto l'anno non solo nella Giornata Mondiale per la prevenzione al suicidio.

la Presidente di Voce Amica Sassari ODV, Annalisa Masala, dice: "La luce blu che illuminerà Palazzo Ducale è un simbolo di speranza, un invito a non voltarsi dall’altra parte e a riconoscere il valore dell’ascolto e della prevenzione. È anche un forte richiamo alla collaborazione tra istituzioni e associazioni come la nostra, che ogni giorno si impegna a offrire supporto a chi sta attraversando momenti di crisi".

L'Assessora alle Politiche Sociali, Lalla Careddu, ha evidenziato i numeri allarmanti: “I dati di cui dispone Voce Amica Sassari, secondo i quali in uscita dalla pandemia c’è stato un aumento del 70% delle richieste di aiuto arrivate ai volontari, è un sintomo delle ampie sacche di disagio e di solitudine con cui dobbiamo fare i conti. Poter far fronte all’emergenza, anche grazie alla presenza di strumenti come Voce Amica Sassari, è fondamentale. Ma è necessario lavorare anzitutto sulla prevenzione, sulla costruzione di una comunità sempre più sensibile e premurosa verso chi è in difficoltà. Ma ancora di più dobbiamo sforzarci per rimuovere o eliminare tutti gli ostacoli che impediscono a moltissime persone di emanciparsi da condizioni di marginalità".

