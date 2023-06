Il comune di Padria amministrato dal sindaco Alessandro Mura ha bandito la ventunesima edizione del premio letterario “Gurulis Vetus”, aperto a tutte le opere inedite, mai presentate o premiate in altri concorsi, redatte in tutte le varianti della lingua sarda. Il premio prevede un’unica sezione, denominata “La poesia per il canto”, dedicata a Gavino Luna, noto De Lunas, cantadore degli anni venti e trenta morto nelle fosse ardeatine.

In base al regolamento, le opere, dattiloscritte e presentate in Cinque copie, dovranno essere contraddistinte da uno pseudonimo o da un motto. Inoltre, nome, cognome, pseudonimo, indirizzo e recapito telefonico dell'autore dovranno essere contenuti in una busta sigillata. Una seconda busta dovrà contenere l'opera e la prima busta e dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa del Premio, presso il Comune di Padria entro e non oltre il 30 giugno.

Ogni concorrente può inviare un solo componimento. Il tema è libero, o unico per l’intera opera o diverso per ogni singola strofa, la cui struttura poetica e metrica siano conformi alla prassi esecutiva dei Cantadores a chiterra. Sos Muttos potranno avere un unico muttu prolungadu, Cantu in Re fino a sei ottave, la nuoresa fino a dieci quartine, muttos fino a 8 sestine o muttu prolungadu, la filonzana fino a sei ottave, Mi e La, Fa Diesis e Si Bemolle Fino a otto sestine, la Disisperada fino a 6 ottave, Ninnidos, Duruduru, Attitidos per un massimo 40 versi

«È gradita – si legge nel bando – la traduzione in lingua italiana ed è opportuna la spiegazione di termini o particolari ormai caduti in disuso (glossario). Le opere presentate, premiate o no, non sono vincolate da alcun diritto d'autore e restano di proprietà del Comune che le potrà gestire per qualsiasi scopo culturale. Le opere presentate verranno giudicate da un'apposita Giuria, nominata dal Comune, il cui giudizio è unico e insindacabile».

La cerimonia di premiazione è in programma il 19 agosto, nei locali del Centro di Aggregazione Sociale di Padria.

Per il primo classificato è previsto un premio di 500 euro, per il secondo 300 euro e per il terzo 200 euro.

«La giuria si riserva la facoltà di destinare altri premi/trofei agli autori menzionati e segnalati – conclude il Bando -. La giuria, in caso di assenza dei concorrenti premiati durante la cerimonia, si riserva di trattenere il premio e di procedere, successivamente, alla consegna dell’attestato di partecipazione. I premi non ritirati rimangono di proprietà del Comune».

