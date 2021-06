“La colpa. Niente assoluzioni, per favore” è il tema della XII edizione del festival dedicato al thriller, al noir e al poliziesco. Dal 7 luglio al 5 settembre “Florinas in giallo-L'isola dei misteri” proporrà 30 autori.

Tra gli ospiti lo scrittore francese di origini armene Ian Manook, il maestro tedesco dello psico-thriller Wulf Dorn, la scrittrice e sceneggiatrice per Dylan Dog Barbara Baraldi.

Si inizia il 7 luglio con la prima sezione, quella estiva: sette appuntamenti, dislocati tra Florinas, Ossi, Usini e Nulvi, dedicati ad alcuni dei più apprezzati esponenti del giallo sardo e nazionale.

Si parte con Eleonora Carta, che presenta Piani inclinati (Piemme). Il 20 luglio Via libera (Rizzoli) di Lorenzo Scano, mentre a Ossi, il 22 o 23 luglio Francesco Abate propone I delitti della salina (Einaudi).

Il 31 luglio a Usini spazio a Un colpo al cuore (Rizzoli) di Piergiorgio Pulixi. Il 5 agosto Bruno Tognolini salirà sul palco con il reading di parole e immagini Rime buie.

Si torna a Florinas il 24 agosto con Mirko Zilahy che presenta L’uomo del bosco (Longanesi).

Il 28 agosto c'è Rosa Mogliasso, in una location ancora da definire, poi il festival ripartirà per cinque giorni non-stop, dall’1 al 5 settembre, con tanti altri autori e una lunga serie di eventi dedicati al cinema, al teatro e alla musica, e anche ai laboratori per bambini.

