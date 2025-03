«Pur essendo la xilografia più grande al mondo, la vera impresa non è dipesa dalle dimensioni, quanto nell’armonizzare le otto diverse cifre stilistiche degli artisti coinvolti. Ci siamo riusciti e le abbiamo fatte dialogare tra loro. Ogni segno impresso nella matrice racchiude i sentimenti di tutti noi, unici e irripetibili». Queste le parole dell’artista xilografo di Porto Torres, Giovanni Dettori, che questa mattina, 28 marzo, ha ricevuto dalle mani del sindaco Massimo Mulas a nome dell’amministrazione comunale, una targa di ringraziamento per la generosa donazione al Comune della stampa della xilografia “OttoMani”, un’opera di straordinario valore dedicata ai Martiri Turritani, opera esposta nell’androne del Palazzo del Marchese, sede istituzionale dell’ente in Corso Vittorio Emanuele II.

«Quest’opera – ha dichiarato il sindaco Massimo Mulas – rappresenta un momento epocale per la nostra comunità, ne evoca l’essenza e impreziosisce il Palazzo del Marchese. Dopo aver restituito nuova vita all’edificio, il nostro obiettivo è aprirlo sempre più alla cittadinanza come spazio culturale, attraverso mostre ed esposizioni artistiche. Creazioni così belle e importanti meritano di essere ammirate perché costituiscono un patrimonio prezioso per tutti i turritani. Per questo, esprimiamo profonda gratitudine a Giovanni e ai suoi allievi che con passione e dedizione hanno dato vita a un’opera unica. Il vostro gesto è un dono prezioso alla collettività e resterà nella storia della nostra comunità. La vera ricchezza d’animo risiede nel donare senza aspettarsi nulla in cambio».

L’incisore e disegnatore turritano, il cui talento è riconosciuto a livello internazionale, ha realizzato questa straordinaria xilografia - unica al mondo per genere e dimensioni (3.60 metri x 2.50 ) - insieme ad alcuni dei suoi allievi del corso di tecniche dell'incisione dell'Accademia di belle arti "Mario Sironi" di Sassari.

L’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, ha ripercorso la nascita del progetto: «In occasione dell’edizione 2023 di Monumenti Aperti, abbiamo proposto a Giovanni di realizzare una xilografia che raccontasse la Passio dei Martiri Turritani, patroni della città e della Diocesi. Lui e i suoi allievi hanno accolto la sfida con entusiasmo, completando l’opera in pochi mesi, giusto in tempo per l’inaugurazione della nuova stamperia nel suo laboratorio xilografico in via Petrarca, in concomitanza con le giornate dedicate alla commemorazione del dies natalis, il martirio dei santi avvenuto tra il 25 e il 27 ottobre del 303 d.C. Ringraziamo Giovanni e i suoi studenti, provenienti da tutta la Sardegna, per questo lavoro appassionato, che testimonia il profondo legame con la storia e le tradizioni della nostra città».

Nel frattempo, il laboratorio di Giovanni Dettori continua a crescere ed è diventato un punto di riferimento per mostre, incontri e appassionati della xilografia.

Grazie al suo impegno, questa antica tecnica artistica che anche in Sardegna ha avuto importanti interpreti nel '900, sta vivendo la stagione della rinascita.

Il lavoro di Dettori ha varcato i confini dell'isola e della nazione contribuendo, così, a far conoscere il nome di Porto Torres nel panorama mondiale dell’arte incisoria.

«Ci auguriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie di eventi culturali al Palazzo del Marchese» hanno concluso il sindaco Mulas e l’assessora Cocco.

L’amministrazione ha inoltre ringraziato l’artigiano Michele Mura per aver realizzato la cornice dell’opera, anch’essa frutto di un lavoro raffinato e complesso. Alla cerimonia erano presenti anche gli allievi che hanno realizzato "OttoMani": Alessandra Fiori, Alice Patteri, Angelo De Santis, Francesco Cherveddu, Luca Zedda, Pierluigi Mura e Federico Satta.

© Riproduzione riservata