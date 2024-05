L’Unione dei Comuni del Coros, in collaborazione con l’Unione dei comuni dell’Anglona e Bassa valle del Coghinas, nell’ambito delle misure per promozione delle Pari opportunità e rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia, denominati CUG, ha promosso un incontro dibattito su questo tema, voluto fortemente dai Cug delle due Unioni, sempre più attuale e di forte impatto sociale.

A Ossi, nel tavolo dei relatori, sono intervenuti importanti ospiti, professionisti e professioniste che operano nell’ambito delle Pari Opportunità che hanno meglio illustrato le funzioni del Cug, le esperienze maturate in ambito delle PA, e messo in luce tutte le problematiche legate alla discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Dopo i saluti di rito dei due presidenti delle Unioni, per il Coros Cristian Budroni e per l’Anglona Giovanni Ligios, e del padrone di casa, il sindaco Pasquale Lubinu, i relatori e le relatrici hanno illustrato nello specifico, con riferimento a fatti accaduti e vicende che li hanno coinvolto personalmente, le funzioni di organismi atti a tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in egual misura.

La consigliera di Parità dell’Emilia Romagna, dottoressa Sonia Alvisi, ha portato sul tavolo la sua esperienza come consigliera dal 2018, e le sue battaglie legali come pubblico ufficiale. Perché la consigliera di parità regionale è a tutti gli effetti una nomina ministeriale ed è l’unica autority che si occupa di parità di genere, opera in un contesto di massima privacy ed è un soggetto terzo non di parte.

Una mission non di semplice lettura in quanto ancora troppe poche persone conoscono il ruolo della consigliera di parità e i sui compiti. Le vicende che l’hanno vista protagonista si sono mosse su due strade: rimuovere l’ostacolo della discriminazione in forma di dialogo tra le parti se e quando questo è possibile, e laddove non si trovano punti di incontro, si aprono le porte del tribunale. E in questi casi si interviene in adiuvandum, supportando quindi l’avvocato della parte lesa, o direttamente. Con tutta una serie di problematiche connesse che meritano un approfondimento certamente in altre sedi legislative.

