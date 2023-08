Ai nastri di partenza questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 agosto, la prima edizione del Festival Letterario di Orosei “Unu Mare, Milli Istoriasa” (Un Mare, Mille storie) in programma a partire dalle 18.30 presso il Lungomare di Cala LIberotto a Sos Alinos.

A fare da cornice a questa nuova importante kermesse culturale, che vedrà alternarsi sul palco prestigiosi autori isolani e tanti musicisti e cantanti, ci sarà la sabbia argentea della spiaggia centrale ed il bellissimo mare della suggestiva località baroniese.

Organizzato dall'Amministrazione Comunale e dall’Associazione Turistica Proloco di Orosei in collaborazione con il Circolo letterario Liber, Libreria Voltapagina, Spazio Illisso e Biblioteca Comunale, l’intenso programma voluto dalla Sindaca di Orosei Elisa Farris sarà articolato in due giornate.

Sabato 26, spazio a quattro mattatori indiscussi della scena letteraria isolana molto seguiti anche oltre Tirreno.

Intervistati dall’attore Dario Leone saliranno sul palco di Cala Liberotto Ciro Auriemma, Piergiorgio Pulixi, Giovanni Gusai e l’unica donna scrittrice della serata, la giornalista Maria Francesca Chiappe, firma di punta de L’Unione Sarda e in libreria con il suo nuovo romanzo “Ostaggio” edito da Castelvecchi che sta riscuotendo grandi consensi in Sardegna e non solo.

Le letture saranno affidate a Rosa Sannai.

Tante donne, invece, saranno protagoniste dei quadretti musicali che si alterneranno ai dialoghi letterari: sul palco di Cala Liberotto si esibiranno il Coro Femminile Intrempas e il duo Juntos.

Una sezione sarà dedicata anche ai piccoli lettori con i laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni a cura del Circolo letterario Liber.

Domenica 27 l’apertura della seconda serata è con Bruno Tognolini che presenterà “Il Mormorio poetico del Mondo” in collaborazione con il Coro Femminile Urisè, il Coro di voci bianche Sottovoce, il virtuoso dell’organetto Giacomo Vardeu e l’attrice Monica Corimbi.

A seguire dialogo con l’autrice Gianfranca Carboni a cura di Vanna Fois con l’intervento musicale del Coro femminile Urisè accompagnato dal pianista Gianpaolo Selloni.

In chiusura la poetessa Franceschina Loddo intervistata da Dario Leone.

Letture e musiche a cura di Rosa Sannai e della Blues Band “Blu Mud Cry”.

L’ingresso a tutti gli eventi del Festival sarà libero e gratuito.

L.P.

