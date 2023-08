Mostre, dibattiti, conferenze, spettacoli, presentazioni di libri: un concentrato di idee e cultura, o un labirinto – come suggerisce il titolo, appunto “Dentro il labirinto” - spalmato su quattro giorni di festival. È il “Propagazioni”, nell’Oristanese, che tra oggi e domani conoscerà le sue date conclusive.

In mattinata, a San Vero Milis, il concerto del duo Filastrocche’n’roll, con Renzo Cugis e Gianfranco Liori, che coinvolgeranno bambini e adulti nella biblioteca comunale della pineta Mandriola. In serata, dalle 18.30, ci si sposta all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, dove si terrà il dialogo tra Nicola Macchione, medico con un grande seguito su giornali e social, e Roberto Lauria: il tema sarà quello della sessualità e dell’affettività, a partire dal racconto scritto dal primo “Il sesso semplice”.

A seguire, proseguirà il reading di “Arianna nel labirinto” di Vito Biolchini, interpretato dall’attrice Salima Balzerani con le musiche di Stefano Casta alla chitarra. Ancora, il racconto del viaggio di Natali Shaheen dalla Palestina alla Sardegna per diventare calciatrice professionista con “Non è solo un pallone”, e un altro momento sportivo col basket isolano dal punto di vista di Nando Mura, entrambi intervistati da Giovanni Dessole.

Ma la terza giornata del Propagazioni festival continuerà in serata con l’inviato di Repubblica Giampaolo Cadalanu e la giornalista Sara Chessa che tratteranno il tema della guerra in Afganistan, e con una riflessione sul romanzo storico in Sardegna tra Vindice Lecis, Nicolò Migheli e il critico e docente universitario Duilio Caocci. Il sabato si chiude con “Conoscere la birra”, una degustazione di birre proposte dal birrificio Puddu unita alla presentazione del manuale a fumetti di Francesco Scalettaris e Gio Di Qual.

Domani la conclusione del Festival: il via alle 10.30, ancora alla biblioteca della pineta Mandriola di San Vero Milis, con uno spettacolo narrativo che vedrà il pubblico mettersi in gioco e costruire la propria storia. Dialogheranno Mariella Cortes e la scrittrice Ilenia Zedda.

In serata, dalle 18.30 a Oristano, la convivialità della degustazione di vini delle Tenute Evaristiano: Francesco Scalettaris e Gio Di Qual insegneranno come si produce, come si assaggia e come si abbina il vino al cibo. Poi ancora un reading, questa volta interpretato da Elio Turno Arthemalle: le pagine de “Il vecchio giornalista”, scritto da Carla Mura, sarà accompagnato dalla musica di Francesco Medda “Arrogalla”.

Chiudono il festival la presentazione de “L’anti-manuale della bellezza”, un dialogo sul femminismo e sulla moda tra Dalila Bagnuli e Francesca Spanu, e l’incontro “Né streghe, né fate”: il tema centrale sarà l’emancipazione femminile, sviluppato da Bachisio Bandinu a partire dal saggio “Femina”, insieme con la pastora protestante Francesca Litigio, la creativa franco-libanese Caroline Wehbe e la direttrice del centro antiviolenza di Oristano Francesca Marras. Modererà l’incontro Vito Biolchini, direttore artistico del Propagazioni festival 2023.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata