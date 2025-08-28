Racconta un cammino umano e professionale intenso, a volte accidentato ma sempre generoso e luminoso, uno strumento prezioso per riflettere sul valore della solidarietà, della libertà di scelta e di una medicina che si prende cura della persona nella sua interezza. Komunque Donne, l’associazione di auto-mutuo aiuto per donne con tumore mammario, organizza la presentazione del nuovo libro di Luciana Murru dal titolo “L’altra metà della cura”.

L’appuntamento è per martedì 2 settembre, alle 18, nei locali del Centro servizi per il volontariato di Oristano. Originaria della provincia di Oristano, Luciana Murru, è psicoterapeuta, docente e giornalista.

Ha dedicato la sua vita a sostenere pazienti e operatori sanitari. Da giovanissima ha lavorato a Milano come infermiera professionale presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, dove comprende subito che la malattia non riguarda solo il corpo, ma anche la mente e l’anima.

Laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia, ha integrato approcci diversi – dalla logoterapia alla touch therapy – con la forza della sua indole solare, accompagnando chi soffre lungo percorsi difficili ma ricchi di dignità e speranza. Con il suo impegno clinico e formativo, ha contribuito a fondare il reparto di psicologia clinica la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, promuovendo sostegno ai malati, corsi per operatori e attività di sensibilizzazione nelle associazioni.

Con questa iniziativa, Komunque Donne Odv ribadisce la propria missione: diffondere consapevolezza, sostenere le donne nella loro esperienza di malattia e condividere percorsi di forza e resilienza.

