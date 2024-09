Organica celebra la 7ª Giornata nazionale dei Piccoli Musei con due nuove mostre. Domenica 22 settembre alle 11 il Museo di arte ambientale del Limbara aprirà le porte per “There are more things in Heaven and Earth” di Antonella Spanu e “Costantino Brundu: percorsi di un naturalista”.

Visitabili fino al 6 novembre, le mostre trovano accoglienza nelle sale dello Spazio Cedap per le sezioni di arte contemporanea e di fotografia. Per la realizzazione del suo nuovo progetto, a cura di Mariolina Cosseddu, Antonella Spanu, artista originaria di Mogoro, ha scelto come protagonista il disegno, che, come si legge nel testo critico che accompagna la mostra, «è fondamento della storia dell’arte e si presta a incarnare l’origine stessa di ogni progetto, momento fondativo del pensiero che si fa concreto, principio iconico dell’idea tradotta in forme sensibili. Il disegno della Spanu è tutto questo e qualcosa di più: aspira a porsi come dimostrazione di una sfida col mondo, come un’azione performativa densa di profonde conseguenze».

Quanto alla mostra fotografica documentaria “Costantino Brundu: percorsi di un naturalista”, è curata dal giornalista Giovanni Gelsomino ed è dedicata allo studioso tempiese, notoriamente legato da un rapporto di profonda passione alla sua terra. Docente di Lettere, Brundu è stato un grande conoscitore del territorio, un ambientalista convinto e un interlocutore attivo con le istituzioni preposte alla tutela dell’ambiente, oltreché un artista poliedrico. I luoghi rappresentati nella mostra a lui dedicata dal Museo Organica mettono al centro della riflessione il Monte Limbara, il gigante di granito della Gallura, uno dei paesaggi naturali e umani più suggestivi dell’Isola.

Altri eventi

Nel pomeriggio del 22 settembre, dalle 15 alle 17, il Museo Organica ospiterà una tappa del “Bardunfula Fe’”, il festival intergenerazionale giunto alla 5ª edizione che mette in relazione letteratura, luoghi e persone. Letture, narrazione, gioco e la capacità di raccontare e inventare saranno gli ingredienti del laboratorio “Curiosape”, dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Partendo dal libro d’arte di Maria Lai, i piccoli partecipanti saranno coinvolti nella preparazione di una giocosa drammatizzazione scenica: scenografia, costumi, recitazione, sonorizzazione. Alla fine del lab, verrà messa in scena la storia di Curiosape.

