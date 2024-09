Le sue composizioni sono eseguite dalle orchestre sinfoniche più prestigiose di quattro continenti: da San Pietroburgo a Vancouver, dagli ottoni della Chicago Symphony a Tokyo, dai King's Singers ai Sofia Soloists. Il belga Jan Van der Roost guiderà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Sassari nel concerto “I colori della gioia”. L'appuntamento è per venerdì al Teatro Comunale di Sassari alle 20.30. L'ingresso è libero e gratuito.

Oltre 70 elementi, quasi tutti allievi del "Canepa", eseguiranno musiche dello stesso Van der Roost, autore di oltre 350 composizioni eseguite e molte altre.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di Takayama Impressions, Namase Rhapsody, I colori della gioia, Medelpadia, Ponte Romano, Adagio for Winds, As the curtain closes, I shall love but thee, Stepstones. L’Orchestra di Fiati del Conservatorio sarà composta da 10 flauti/ottavino, 3 oboi/corno inglese, 14 clarinetti, un clarinetto basso, 3 fagotti, 7 saxofoni, 7 trombe, 9 corni, 4 tromboni, un euphonium, 4 tube, cui si aggiungono timpani, 6 percussioni, tre contrabbassi, un’arpa e due soprani.

