Eletto il nuovo direttivo dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, l’associazione che tutela e valorizza il catalano di Alghero. Aldo Dore presidente, Antonio Franco Baldino vicepresidente, Marirosa Martinelli segretaria, Gianfranco Burruni tesoriere, Maria Rosa Martinelli e Stefano Campus consiglieri.

L’Assemblea ha evidenziato l’importante lavoro portato avanti da l’ex presidente Stefano Campus e da tutti i componenti del direttivo, i lavori fatti e le iniziative intraprese in questi anni: dal progetto “Arrés és”, concorso di video in algherese, fino a tutte le pubblicazioni fatte grazie al lavoro della traduttrice e attivista culturale Carla Valentino, con la finalità di promuovere, valorizzare e dare dignità al catalano di Alghero.

«Il nuovo direttivo – si legge in una nota - si propone di continuare il lavoro fatto fino ad oggi, con concrete azioni e iniziative, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’Ufficio di Rappresentanza ad Alghero della Generalitat de Catalunya e le entità culturali e, naturalmente, con il prezioso supporto dell’Òmnium Cultural di Barcelona. La scuola, la famiglia, i giovani, l’Amministrazione Comunale, sono i punti prioritari su cui è necessario realizzare dei progetti per promuovere l’algherese e darle la giusta dignità e visibilità».

