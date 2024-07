“Ombra e riflesso del leader invisibile” è il libro di Enrico Corgiolu che verrà presentato domani, 12 luglio, alle 17 nella Sala Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari. Modera il giornalista Michele Ruffi.

Sarà possibile assistere all’evento iscrivendosi gratuitamente al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-libro-ombra-e-riflesso-del-leader-invisibile-tickets-933153044877?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabIXkEL212i7lT46eXhuPwnL29PO5ArpPtu_ovqnpYFadGNFcRcsoU2XLo_aem_iHlKNrxIXq-9wGH1Ff_vIg.

Oppure seguirlo in streaming sul sito www.unionesarda.it

Nel libro l’autore pone alcune domande: quali sono le caratteristiche di un buon leader? E qual è il suo compito? Per rispondere Enrico Corgiolu attinge alla sua lunga esperienza nell'ambito delle risorse umane, mettendo in luce quelli che sono gli obiettivi di un leader in ambito lavorativo e i modi per raggiungerli: un leader non è soltanto un capo, ma una guida, il cui scopo deve essere valorizzare e responsabilizzare i dipendenti, creando un circolo virtuoso di empatia e comunicazione efficace.

Enrico Corgiolu, nato ad Alghero nel 1965, è un professionista che ha lavorato in diverse regioni italiane, scoprendo e apprezzando le unicità delle persone e dei territori con cui è entrato in contatto. Ha adottato una serie di stili di leadership diversi, dimostrando una notevole capacità di comprendere il contesto e le esigenze delle persone con cui collaborava, valorizzando il potenziale e aumentando la consapevolezza di ciascuno.

© Riproduzione riservata