Venerdì 3 gennaio, alle 18.45, appuntamento a Gonnosnò con la proiezione di “Oltre il Mare”, il documentario che vuole ripercorrere la storia dell’emigrazione agropastorale sarda nel centro Italia.

La proiezione del lavoro del regista Irio Pusceddu, e ideato da Elio Turis, Daniele Gabrielli e Dina Meloni, sarà inoltre l’occasione per inaugurare la nuova sala multimediale comunale. Una nuova struttura a disposizione della comunità.

«Grazie a un finanziamento di 195mila euro – commenta il sindaco Ignazio Peis - ricevuto dal Gal Marmilla, abbiamo provveduto alla sistemazione della piazza esterna, conferendo decoro e valorizzazione allo spazio di accesso alla sala, e in quest'ultima, abbiamo provveduto alla fornitura degli arredi e dei sistemi multimediali, creando così un luogo all'avanguardia, dove poter favorire la cultura e il dibattito. Elementi fondamentali per la sopravvivenza di un territorio che ogni giorno lotta per contrastare lo spopolamento».

Il documentario, prodotto dal Circolo Peppino Mereu di Siena, gode del patrocinio dei Circoli di Firenze, La Plata (Argentina), Nichelino, Roma, Ciampino, Tokio (Giappone), Livorno, Perugia e della collaborazione dei Circoli della Circoscrizione Centro Sud della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, oltre a essere finanziato dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna. Il lavoro esplora le storie di contadini e pastori sardi che hanno lasciato l’Isola per cercare nuove opportunità in regioni come Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Attraverso testimonianze sincere e appassionate, il regista Irio Pusceddu racconta come queste persone sono riuscite a superare le difficoltà iniziali, mantenendo vive le tradizioni e le consuetudini della loro terra d’origine.

