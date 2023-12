«Siamo orgogliosi di rappresentare la Sardegna in Kenya». Una delegazione della Pro loco di Ollolai ha raggiunto il Paese africano, ha accettato di buon grado l’ospitalità del governatore della contea di Lamu, per promuovere la Barbagia.

Dopo aver ospitato una rappresentanza keniota a Ollolai, la scorsa estate, per il Palio degli asinelli, il paese di Ospitone prosegue la sua opera di promozione in Kenya, dove il suo assessore Mirko Daga ha pure partecipato a una corsa riservata proprio agli asinelli. «C’è grande soddisfazione per questa esperienza - spiega Alessandro Daga, presidente dell’associazione turistica -. Il nostro Palio degli asinelli è ormai fra i più noti, oggi rappresenta un momento di incontro con la comunità di Lamu».

Fra i tanti ospiti internazionali arrivati nel centro barbaricino negli ultimi anni, infatti, vi è anche Issa Timamy, governatore di Lamu. Un incontro proficuo, lo scorso luglio, quando l’alto funzionario ha avuto modo di apprezzare l’ospitalità e le tradizioni del paese del Nuorese. Ecco perché la Pro loco ollolaese in questi giorni sta prendendo parte al Festival culturale dell’isola di Lamu. «La nostra presenza a Lamu è motivo di grande entusiasmo - osserva Pierpaolo Soro, presidente dell’associazione Palio degli asinelli di Ollolai -. Lo scambio fra culture è sempre un fatto positivo, arricchisce. Veniamo a Lamu per portare la nostra testimonianza di Sardegna e riportare a casa tanti spunti di cui fare tesoro».

