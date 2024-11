Si apre con Il frutto della tarda estate della regista Erige Sehiri, film rappresentante la Tunisia nella sezione Miglior film internazionale agli Oscar 2023, e si chiude con Hey Joy, pellicola drammatica di Claudio Genovesi presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, qualche giorno fa. Dal 20 novembre al 16 aprile prossimo, ritorna al cinema Olbia, la rassegna cinematografica L'altro cinema, proposta dall'associazione Argonauti. Sedici appuntamenti settimanali, il mercoledì con due spettacoli, per una selezione di film che rappresentano il cinema d'autore e la continuazione ideale del Festival cinematografico estivo di Tavolara. "Grazie alla nostra rassegna molti lungometraggi, che non avrebbero mai trovato posto nella normale programmazione di sala, sono stati proiettati nella nostra città e questo ha contribuito a consolidare la cultura cinematografica", dice il presidente di Argonauti, Marco Navone. Tra i film in cartellone, Parthenope di Paolo Sorrentino, Vermiglio di Maura Delpero, leone d'argento alla 81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, ed Eterno visionario di Michele Placido.

