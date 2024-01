Parte la stagione concertistica della scuola civica di musica per l’anno formativo in corso. Il primo appuntamento si terrà il 21 gennaio, nella Chiesa di Nostra Signora de La Salette, alle 19.00, e vedrà in scena i cori “L.Perosi”, di Olbia ( diretto dalla maestra Maria Grazia Garau) e l’”Ars Nova” di Nuoro, diretto dal maestro Roberto Pisanu; solisti Rita Cugusi, soprano, Laura Scanu, contralto, all‘organo Paolo di Paola.

Sabato 27 gennaio, alle 18.00, si rientra nella sede della Civica, il MusMat, per il proseguo della rassegna: sul palco i “Chamber opera – ensemble variabile”: nato da un’idea di Claudio Mansutti, unisce un gruppo di musicisti della Regione Alpe Adria che eseguono un repertorio cameristico: ad Olbia la soprano Annamaria dell’Oste accompagnata da Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al piano.

Domenica 28 sarà la volta del “Quintetto Lirico”, con i tenori Claudio Deledda e Francesco Congiu, le soprano Rita Cugusi e Laura Scanu: l’accompagnamento musicale sarà eseguito da Riccardo Pinna al piano e da un quintetto d’archi. Chiude la stagione, domenica 4 febbraio, il “Trio Goffriller”: Vito Imparato, violino, Benedetto Munzone, violoncello, Giulia Russo, pianoforte. «Diamo il benvenuto a questa bellissima iniziativa – ha detto l’assessora alla cultura, Sabrina Serra, che valorizza la nostra scuola e offre l’opportunità assistere ai concerti con ingresso libero per tutti»

