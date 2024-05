Fervono i preparativi per Sa Festa manna de Mesu Maju, dal 10 al 15 maggio, in onore del patrono di Olbia e della Gallura, San Simplicio, presentata questa mattina dal Comitato dei festeggiamenti e dal parroco della Basilica intitolata al Santo, Don Antonio Tamponi.

Confermati i riti religiosi, con la celebrazione quotidiana della messa, e tutti gli eventi profani, nell'anno simpliciano, annunciato durante la passata edizione dall'ex vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, nel programma della festa di San Simplicio è stato inserito il 'Convegno simpliciano a 1.720 anni dalla morte' per ricostruire la storia che visse il protovescovo. Tra i relatori, il 12 maggio nella Basilica alle 17, l'arcivescovo di Sassari, monsignor Gianfranco Saba, esperto in patristica e patrologia, il canonico don Paolo Pala e il comandante della Guardia di Finanza di Olbia, Carlo Lazzari.

Il convegno è preceduto dal Palio della Stella: alle 16 nel viale Isola Bianca, cavalli e cavalieri di ventisei Comuni della Gallura si contenderanno la custodia dello stendardo con l'effigie di San Simplicio. Sa Festa manna si apre, il 10 maggio, con i consueti fuochi d'artificio sul mare e la benedizione delle bandiere ex voto. Attesa, al parco Fausto Noce l'11 maggio alle 18, la tradizionale Sagra delle cozze di Olbia, annaffiata dal Vermentino di Monti, seguita dal concerto di Raf alle 22. Tra gli eventi musicali, l'VIII edizione del concerto corale di musica folk Mesu Maju in Coro nel piazzale della Basilica il 12 maggio alle 20, lo spettacolo musicale de Il volo live band alle 22:30, la serata dedicata ai canti sardi il 13 maggio alle 21:30 e alle 22 il concerto di musica etnica con Maria Luisa Congiu, chiusi dall'esibizione dei Collage il 14 maggio alle 22.

La giornata dedicata a San Simplicio, il 15 maggio, si apre con la Diana, all'alba per le vie della città accompagnata dalla banda musicale cittadina, prosegue alle 11:30 all'esterno della Basilica, con la Solenne messa pontificale, presieduta dal vescovo della Diocesi, Roberto Fornaciari, alla sua prima celebrazione in onore del patrono, e si chiude con la processione in devozione a San Simplicio, a partire dalle 18 dalla piazza della Chiesa. Gli eventi saranno trasmessi in diretta su Videolina.

© Riproduzione riservata