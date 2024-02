Educare alle abilità Stem e all’apprendimento in area scientifica attraverso la progettazione, l’assemblaggio e la programmazione di un rover spaziale. E’ l’ultimo, innovativo, progetto sviluppato e gestito dall'associazione culturale Astec, destinato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado. In partenariato con il Comune di Olbia, gli Istituti Comprensivi Statali di Olbia e di Loiri-Porto San Paolo- plesso di Berchiddeddu - e le scuole secondarie di 1° grado "Armando Diaz" ed “Ettore Pais", coinvolge 150 studenti ed è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna mediante il Bando Scuola “Educazione al digitale – tech education” dell’A.S. 2023-2024.

Presentato nella scuola media Pais, il progetto verrà svolto con il supporto dell’insegnante e con i docenti dell’associazione in aula nelle attività pratiche e di robotica; è iniziato ieri e si concluderà a fine maggio, 17 le ore svolte da ogni classe. “Il progetto “STEM with Rover” – spiega Marilisa Pischedda, ingegnera aerospaziale, coordinatrice Astec del progetto - consente agli studenti e alle studentesse di potenziare le abilità Stem acquisendo competenze trasversali alla didattica curricolare, mediante modalità alternative di apprendimento. L'esperienza laboratoriale, sia digitale che pratica, su tematiche tecnologiche e innovative, accresce negli studenti la consapevolezza delle proprie abilità Stem e lo stimolo verso discipline interconnesse. In Italia prosegue Marilisa Pischedda – le competenze digitali e Stem sono in percentuale ancora troppo bassa e il mercato ha una domanda sempre più crescente”.

Soddisfazione espressa dalla vicesindaca Sabrina Serra.”Sono certa che l’iniziativa farà da apripista ad altri progetti in questo settore moderno, affascinante e pieno di possibilità per i giovani.”

