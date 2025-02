Dopo l’incontro col fotografo Piero Pes sul carnevale barbaricino, l’Associazione Argonauti di Olbia apre le porte di via Cavour alla mostra fotografica “Mostre”.

Domani alle 19 nei locali della Società dello stucco è in programma l’inaugurazione della rassegna, che attraverso le immagini di Marco Navone e Andrea Mignogna racconta i carnevali tradizionali di Gavoi e Orotelli.

Una mostra in 27 scatti, rigorosamente in bianco e nero, caratterizzata da stili e un linguaggio diversi, in cui Navone racconta i Tamburinos di Gavoi con un reportage fatto con la pellicola, mentre Mignogna fissa alcuni momenti importanti del carnevale dei Thurpos con un bianco e nero più asciutto ed evocativo.

Due repertori visivi capaci di incuriosire, stupire e stimolare la scoperta di un mondo affascinante e profondo, quello del carnevale tradizionale sardo, e di quello barbaricino in particolare, che rappresenta una delle manifestazioni più interessanti della Sardegna, capace di proiettare lo spettatore in un altrove lontano solo pochi chilometri.

