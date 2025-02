Al centro culturale Suentu Lab, associazione culturale Archè, arriva Francesco De Vito.

Noto volto italiano di film, fiction e teatro, l’attore approda in città per una masterclass di specializzazione che si terrà il 29 e 30 marzo. L’iniziativa si rivolge ad attori professionisti con diversa esperienza ed età, studenti di teatro ma anche persone che vogliano approcciare, per curiosità e passione, l’arte della recitazione.

La masterclass “Let’s Use Our Imagination” ha come prima finalità il divertimento. Come descrive la presentazione curata da De Vito «gli inglesi, parlando di recitazione, usano il verbo to play, che tra gli altri significati, ha anche quello di giocare. Se si vuole lavorare sulla propria arte, occorre prima di tutto lavorare su se stessi, preparare il terreno, piantare i semi per raccoglierne i frutti. Ci riapproprieremo di quello che la natura ci ha fornito sin dalla nascita, i nostri 5 sensi – prosegue l’attore - cercheremo di sviluppare il sesto senso, la porta di accesso al regno del subconscio, un tesoro per qualunque artista. Svilupperemo la fede nell’immaginazione, accesso alla nostra creatività, che la crescita e i condizionamenti sociali, inesorabilmente, ci portano a mettere da parte ed evidenzieremo una netta e fondamentale separazione tra il training, le basi, i fondamentali e la performance. Vedremo l’importanza del sottotesto e come imparare a passare dal testo al sottotesto e verranno utilizzate anche altre arti come il canto, il ballo, la pittura, per innalzarci verso il personaggio e non abbassare il personaggio a noi, superare idee preconcette e predeterminate, superare i cliché».

La masterclass intensiva di due giorni, con orari 9-13 e 14-20, si inserisce nell’offerta del centro che organizza svariati corsi ed ha tra le attività principali la promozione della cultura teatrale. Tra i prossimi appuntamenti un workshop di teatro a cura di Maurizio Giordo e un workshop di circo in famiglia con Daniela Bandinu. Più informazioni e dettagli via mail info@suentu.org o al 3297997788.

