È ormai visibile a tutti il risultato del laboratorio su serrande che si è svolto durante l’anno scolastico con gli alunni delle scuole di Nurallao.

Tre saracinesche impreziosite dai volti e dalle parole di Grazia Deledda, Antonio Gramsci e San Francesco d’Assisi.

Il laboratorio artistico è stato guidato dall’illustratore e artista Giacomo Putzu e finanziato dall’Amministrazione comunale, dove gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno collaborato insieme alla realizzazione delle tre opere dipinte su serrande gentilmente concesse dai proprietari.

Tutti i lavori rappresentano temi culturali e educativi. Il primo è un omaggio alla scrittrice sarda in occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura (1926–2026). Segue Gramsci con un tema scelto in collegamento a una giornata dedicata all’istruzione e all’educazione svolta con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e infine il grande santo per commemorare gli ottocento anni dalla sua morte.

«Il progetto – spiegano dall’amministrazione – ha rappresentato un’importante esperienza di collaborazione, creatività e partecipazione condivisa tra tutti gli alunni dei diversi ordini scolastici, contribuendo anche ad abbellire e colorare il nostro paese».

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